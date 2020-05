Mette har samlet tusindvis i online-fællesskab: Hækling er "gået amok"

Ét klik her. Ét klik der. Det tager kun ganske få minutter at lave en gruppe på Facebook, men de ganske få minutter kan ændre hverdagen for andre.

Sådan har det hvert fald været med ’Hæklelogen’.

Men hvor loger ofte er forbundet med mystik, hemmeligheder og særlige ritualer, så er den her loge ét stort fællesskab. Et sted, hvor alle er velkomne.

Og da Mette Jardenbæk for tre år siden oprettede gruppen, så var der ingen store tanker eller ideer bag. Det handlede for hende om, at hun gerne ville dele sin egen interesse for hækling med nogen andre.

Mette Jardenbæk Født i Vamdrup

Bor i dag i Kolding

Uddannet frisør

Arbejder i dag i virksomheden crochet.dk, hvor hun er kreativ designer

- Jeg var lige begyndt at designe og lave mine egne hækleopskrifter, som jeg gerne ville vise andre. Og så lavede jeg gruppen, og derfra er der bare kommet flere og flere til. Især det sidste år har mange meldt sig ind i gruppen, siger Mette Jardenbæk.

I dag har gruppen mere end 18.000 medlemmer, som deler, inspirer, motiverer og hjælper hinanden med alle livets store spørgsmål. Altså, så længe det er inden for hækling.

Mette Jardenbæk er ugens ekspert i TV SYDs lørdagsprogram ’Krea Kongen’, hvor syd- og sønderjyderne i denne uge dyster om at hækle den flotteste figur. Et stykke håndarbejde, som kræver kreativitet og snilde, men hvor resultatet giver meget andet end blot en flot figur. For håndarbejde har også en masse sundhedsmæssige effekter.

Og ét af dem er et fællesskab som det i 'Hæklelogen'.

Fra mormor til moderne

Det er ikke nogen tilfældighed, at Mette Jardenbæk fik ideen til at designe hækleopskrifter.

Lige siden hun var fem år gammel har hendes mormor og farmor introduceret hende for den store verden indenfor håndarbejde. Alt fra at strikke til at hækle.

Vi mennesker har en dyb længsel for at frembringe noget meningsfyldt, hvor selve aktiviteten bringer lykke og en belønning i selv. Anne Kirketerp, psykolog

Men hun valgte at gå en anden kreativ vej og blev senere frisør. Men for nogle år siden skete en ulykke, der satte en stopper for frisørkarrieren – og hun vendte sig i stedet mod noget, som hun vidste, hun kunne: Hækling.

I dag har hun mere end 25 års erfaring og er blevet kreativ designer i en virksomhed i Kolding, der forhandler garn og tilbehør. En forretningside, som lige nu oplever et boost i salget.

De har de i seneste år og særligt i corona-tiden oplevet en øget efterspørgsel på deres produkter. For ligesom antallet af medlemmer i ’Hæklelogen’ er steget dag for dag, så er den generelle interesse for hækling også steget.

Mette Jardenbæk på lageret i den virksomhed, hvor hun i dag arbejder som kreativ designer Foto: Line Haunstrup

- Jeg tror, at der er kommet mere fokus på hele vores livsstil og kreativitet. Vi vil gerne selv skabe ting og lave det selv fra bunden. Det har fået mere værdi at lave tingene selv. Tidligere var det ikke så fedt at få en hjemmelavet strik, men i dag er det anderledes, fordi man ved, at det man får er noget specielt. Håndarbejdet er blevet moderne igen, siger Mette Jardenbæk.

Det udsagn er Anne Kirketerp meget enig i.

Hun er håndarbejdslærer, psykolog og har skrevet en ph.d. om motivation. Hun har efterfølgende forsket i de sundhedsmæssige fordele og effekter af at lave håndarbejde.

- Det er gået helt amok med, at folk vil gøre noget meningsfyldt. Et produkt. Vi mennesker har en dyb længsel for at frembringe noget meningsfyldt, hvor selve aktiviteten bringer lykke og en belønning i sig selv. Det tilbyder hækling, og det er sundt, siger Anne Kirketerp.

Hækling heler hjertet

Anne Kirketerp har forsket i det, som hun kalder ’craft psykologi’. Hun har med andre ord undersøgt, hvordan håndarbejde påvirker vores trivsel og livsglæde.

Vi føler, vi kan noget, når vi afslutter et hækle-projekt. Det styrker vores kompetence og tro på egne evner. Anne Kirketerp, psykolog

En tidligere undersøgelse fra University of Wollongong i Australien har vist, at størstedelen af deltagerne, der var en del af undersøgelsen, blev gladere og slappede mere af, når de hæklede. En stor del af dem oplevede også, at hækling forbedrede deres hukommelse og koncentration.

Der er flere aspekter i det, men ifølge Anne Kirketerp skyldes en stor del af det, at håndarbejdet generelt opfylder tre grundlæggende menneskelige behov: Kompetence, frivillighed og samhørighed.

- Vi føler, vi kan noget, når vi afslutter et hækle-projekt. Det styrker vores kompetence og tro på egne evner. Og når vi vælger at hækle, så er det jo ofte en frivillig handling. Noget, vi har lyst til, og hvor vi selv vælger og tager stilling til vores projekt, siger Anne Kirketerp.

Anne Kirketerp holder oplæg om håndarbejdets psykologi Foto: Privat foto

På den måde har håndarbejde mange positive effekter på os. Når kroppen hele tiden gentager små bevægelser, så falder pulsen, nervesystemet får ro, og vi slapper af. Vi kan bedre fokusere på det, vi laver og nøjes med at være i netop det. Anne Kirketerp beskriver det som en slags meditation eller terapi.

- Det giver en øget trivsel, og mange oplever en stor glæde ved at lave håndarbejde. Det kan reducere stress og angst og virke smertelindrende. Når man er i et godt flow, så glemmer man tid og sted og negative tanker. Så når vi laver et hæklet tøjdyr, så føler vi, at vi har produceret noget og præsteret noget, og det belønner vi os selv for, siger Anne Kirketerp.

Den følelse genkender Mette Jardenbæk. Da hun var ude for ulykken, der satte en stopper for jobbet som frisør, manglede hun noget at lave. Noget at skabe.

Gode grunde til at hækle: Reducerer stress Ved at arbejde og gå i dybden med en opgave, hvor man igen og igen bruger de samme små bevægelser, så falder nervesystemet til ro. Pulsen falder, og man slapper af. Du får et flow Når man laver håndarbejde, så kan man komme ind i den tilstand, som Anne Kirketerp kalder 'flow'. Det er en proces, hvor man for en stund helt automatisk kan glemme smerte, trøstesult eller negative tanker. Man er opslugt af det, man laver, og det giver andre positive virkninger. Kan give glæderus Når man hækler, og man gør noget, som man glæder sig over og lykkes med, så frigiver man små mængder af dopamin i hjernens indre. Et slags lykkemiddel, der bringer glæde og optimisme. Det kan motivere én til at løse andre opgaver. Se mere

- Jeg kunne ikke komme tilbage og blive kreativ som frisør, så jeg skulle føle, at jeg lavede noget andet. Så begyndte jeg at hækle igen, fordi man får mediteret på en måde og får produceret noget. Det hjalp mig, og jeg ved, at det har hjulpet mange andre også, siger Mette Jardenbæk.

Fællesskabet styrker trivslen

I Facebook-gruppen ’Hæklelogen’ finder vi også et af svarene på, hvorfor hækling og håndarbejdet er sundt for os. Det handler om det tredje menneskelige behov: Samhørighed.

Vi har brug for at afslutte vores projekter og glædes ved processen, men hvis vi samtidig kan krydre det med andres anerkendelse, ros eller bare en grundlæggende fælles interesse for det samme, så øger vi vores trivsel.

Mette Jardenbæk fremviser nogle af sine produkter. Hun elsker også at vise sine projekter frem for andre og blive inspireret af andre. Foto: Line Haunstrup

- Vi bliver set, får feedback og føler, at vi er kompetente. I de her grupper er mange mennesker i samme båd. Man har frivilligt valgt det og kan vise det frem, som man har lavet. Der er altid nogen, der synes, at det, du har lavet, er flot. Og det giver en stor anerkendelse af vores kompetencer og oplevelsen af at frembringe noget meningsfyldt, siger Anne Kirketerp.

Jeg får tit beskeder fra medlemmer, der takker mig for at have lavet gruppen. Mette Jardenbæk, stifter, Hæklelogen

Og så er vi tilbage ved starten.

Da Mette Jardenbæk for tre år siden trykkede klik der og klik her og på få minutter lavede det, der skulle blive et fællesskab for næsten 20.000 mennesker, så vidste hun ikke, at det ville komme til at betyde noget for andre.

Men det har det i den grad gjort. Ligesom det betød noget for hende at lave gruppen.

- Jeg får tit beskeder fra medlemmer, der takker mig for at have lavet gruppen. De føler sig velkomne, og de kan altid få hjælp. Det betyder meget for dem, at de kan få nogle roser. Jeg ved, at flere slet ikke deler noget, men de går ind og kigger hver dag for at følge med og føle, at de er en del af noget, siger Mette Jardenbæk.

