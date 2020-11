Ny aftale giver igen mulighed for byudvikling på Kolding Havn

En ny aftale mellem Kolding Havn og Kolding Kommune er faldet på plads.

Erhvervshavnen får lov at blive, men der skal stadig afgives arealer til byudvikling. Byudviklingen skal udvides efterhånden, som der bliver plads på havnen, det er en aftale bestyrelsen i Kolding Havn samt kommunen netop er blevet enige om.

To risikovirksomheder har allerede skrevet, at hvis deres aktiviteter står i vejen for en hensigtsmæssig omdannelse af havnearealerne, vil de gå ind i en åben dialog for at finde en løsning, og eventuelt også et andet sted på havnen.

Det er Kolding Kommune, der ejer havnen - men kommunen kom i politisk modvind, da planerne om at afvikle erhvervshavnen og omdanne området til bolig- og rekreative områder over de næste 25 år kom frem i november 2018.