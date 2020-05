Rekordmange hækler med i ny udfordring – på lørdag finder vi vinderen

Noget tyder på, at det bliver ekstra svært at blive denne uges Krea Konge, for rekordmange har nemlig deltaget i hækle-konkurrencen.

I denne uge gælder det om at hækle en figur, hvilket over 200 Syd- og Sønderjyder har gjort - og det er det højeste antal deltagere indtil videre. Af de indsendte billeder finder man alt fra en John Mogensen-figur, en efterligning af Kay Bojesens abe til en hjemmehæklet coronavirus-figur.

Herunder har vi samlet de seneste 35 indsendte billeder. På lørdag finder vi sammen med ekspert Mette Jardenbæk ugens vinder, som bliver Krea Konge.

