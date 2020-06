Rocaillesperler er et hit

Coronakrisen har været en stor samfundsomvæltning, og den har ført til nye vaner og nye måder at gøre tingene på.

Også når det kommer til vores kreative udfoldelser.

Hvad er rocaillesperler? Rocaillesperler er runde glasperler

Perlerne, der også kaldes 'broderiperler' bliver især brugt til øreringe og armbånd

I Grønland bliver rocaillesperlerne brugt til at pryde nationaldragten til kvinderne Kilde: Panduro og Visit Greenland

I TV SYDs program Krea Kongen har vi har udfordret folk til at være kreative under coronakrisen. Ud fra de indsendte billeder at dømme har mange derhjemme brugt tiden på at hækle, male på sten og lave blomsterdekorationer.

En af de helt store trends er at lave armbånd og øreringe med rocaillesperler, der også bliver brugt til at udsmykke den grønlandske nationaldragt.

Ifølge hobbykæden Panduro er salget af rocaillesperler fordoblet i år sammenlignet med sidste år, hvor glasperlerne allerede var populære.

- For anden sommer i træk boomer rocaillesperlerne helt vildt. Særligt her under coronakrisen har perlerne solgt rigtig godt i hele Danmark, siger Dorthe Rosenberg, der er butikschef for Panduro i Esbjerg og Kolding.

Af de seks lande, som kæden opererer i, er det særligt i Danmark, at rocaillesperlerne er populære, oplyser hobbykæden.

Som så meget andet er det fordi, det er på mode lige nu, siger butikschefen.

- Det er en mode, som pludselig kommer ind. For fem år siden skulle alle knytte armbånd. Det er nemt at arbejde med rocaillesperlerne. Man skal bare bruge tre slags perler, en nål og en elastik, og det kan folk overskue, siger Dorthe Bertelsen.

Rocaillesperlerne bliver også brugt til perlesyning, som man måske kender fra de klokker, som nogle bruger til julepynt. Før i tiden blev perlerne også brugt til at lave tøj til dukker.

Sociale medier er årsagen

Populariteten skyldes især sociale medier som Instagram, hvor folk laver smykker ud af perlerne og deler billederne.

- Salget af rocaillesperlerne er helt sikkert drevet rigtig meget af de sociale medier. Der er nogle rigtig dygtige smykkedesignere på Instagram, siger Michael Ege, der er merchandise director for Panduro.

Derfor er det særligt de unge, der har taget trenden til sig.

- Den lille pige på otte år har en 100-kroneseddel med i byen, og så kan hun gå hjem og lave en masse fine armbånd for det. De sociale medier spiller rigtig meget ind, for der er mange piger, der sidder og laver en lille forretning og laver armbånd til veninderne, siger Dorthe Bertelsen fra Panduro i Esbjerg og Kolding.