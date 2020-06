For ti år siden kendte ingen quilling - nu følger 32.000 deres kanal på Youtube

Kan man leve af at lave papirkunst?

Ja, det kan man, hvis du spørger Hanne Olesen, der til daglig arbejder som quilling-designer hos papir- og hobby-butikken Karen Marie Klip og Papir, der ligger i forbindelse med Papirmuseets By i Gråsten.

Hvad er quilling? Quilling er en papirteknik, hvor papirstrimler rulles, formes og limes sammen til dekorative design.

Det var nonner og munke, der i renæssancen startede teknikken ved at bruge strimlerne fra renskæring af håndlavede bøger til sirlige dekorationer.

Her udvikler Hanne Olesen opskrifter på quilling og laver dem til kits (små samlesæt, red.), som bliver solgt til hele verden fra butikken i Gråsten og den tilhørende netbutik.

Derudover producerer hun instruktionsvideoer til, hvordan man laver de små kunstværker i papir sammen med sin kreative partner, Karen Marie Fabricius, der også er indehaver af Karen Marie Klip og Papir.

Sammen har de startet et "quilling-eventyr" med kunder, kursister og følgere fra hele verden.

Et quilling-eventyr

Selvom teknikken med at rulle og forme papir og sætte det sammen til små kunstværker stammer fra renæssancen, så er det faktisk først blevet populært som hobby i løbet af de sidste år - takket være de to kreative kræfter fra papir-butikken i Gråsten.

Quilling kan både laves som éndimensionelle kunstværker eller som her: et helt havemiljø. Foto: Karen Marie Klip & Papir

Og følgerskaren tæller ikke kun lokalbefolkningen omkring butikken i Gråsten. Folk fra hele verden handler i deres netbutik, ser deres videoer på nettet og kommer til kurser i Gråsten.

Siden de startede deres Youtube-kanal i 2015, er over 32.000 begyndt at følge deres arbejde. Her er Karen Marie Fabricius og Hanne Olesen en slags værter, der viser forskellige teknikker. De viser eksempelvis, hvordan man laver fugle, vikinger eller små havemiljøer i papir.

I videoerne taler de både dansk, tysk og engelsk, så folk rundt omkring i verden også kan være med. Og det er nok grunden til, at de er blevet så store, mener Hanne Olesen.

- Vi er meget personlige, når vi laver Youtube-videoer, og det tror jeg godt, folk kan lide. De føler lidt, at de er i familie med os, siger Hanne Olesen.

En traditionel udgave af quilling med en fugl i en cirkel af papir. Foto: Karen Marie Klip & Papir

Men det er ikke kun i det virtuelle univers, at de to papir-entusiaster kommer med tips og tricks. Det gør de også, når de holder fysiske kurser, hvor det særligt er tyskere, der kommer.

- Nogle græder, når de ser Karen Marie i virkeligheden. De er jo vant til at se hende på Youtube, og så skal de have autografer, siger Hanne Olesen.

Butikken i Gråsten - der tæller 12 medarbejdere - tager sig selv af alle dele af produktionskæden - fra udvikling af opskrifter på de små papirværker til fremstilling og markedsføring af produkterne.

Og i denne uge er Hanne Olesen ekspert og dommer i den seneste udfordring i Krea Kongen på TV SYD, hvor det ikke så overraskende handler om at lave den flotteste papirkunst.

TV SYD-program blev startskuddet

Indtil 2011 var quilling så godt som ukendt i Danmark. Men under en rejse til USA havde Karen Marie Fabricius set quilling på en messe.

Så da hun i julen 2011 skulle lave en julestjerne i TV SYDs program 'Jul på Gram Slot', brugte hun quilling-teknikken.

01:34 Klippet fra 'Jul på Gram Slot' fra 2011, hvor Karen Marie Fabricius viste quilling-teknikken. Foto: TV SYD Luk video

Derefter tog det fart.

- Dagen efter det var blevet vist, så var butikken sort af mennesker, der spurgte efter quilling, siger Karen Marie Fabricius.

Siden da har Karen Marie Fabricius og Hanne Olesen i fællesskab udviklet utallige opskrifter og videoer til glæde for kunderne og følgerne.

Foto: Karen Marie Klip & Papir

