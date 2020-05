Ugen Krea Konge: Lea på ni år byggede den fedeste hule

De blev niårige Lea Hansen, der løb med titlen som 'Ugens Krea Konge' efter at have bygget en hule i haven.

Men da TV SYD tog hjem til familien i Løsning for at overrække diplomet til Lea, var der ingen hjemme. Lea var nemlig på camping med sin familie i Vejers på Vestkysten.

Men Lea skulle ikke snydes for sin præmie, så TV SYDs kamerahold måtte køre turen på halvanden time til Vejers.

TV SYDs reporter fik kontakt med Leas far, og sammen sørgede de for, at Lea var hjemme i teltet, så hun kunne blive overrasket.

Niårige Lea Hansen bliver overrasket af TV SYD på den campingplads, hvor hun for tiden bor med sin familie.

Og overrasket, det blev Lea, da TV SYD "bankede på" familiens telt på campingpladsen i Vejers.

Hun slog et stort smil op, da hun fik øje på Krea Kongen-diplomet og kurven med de søde sager.

- Jeg havde bygget en hule ud af de grene, som min mor og min far havde klippet fra hækken. Jeg byggede den, fordi min søskende også var i gang med at bygge en hule, siger Lea Hansen.

Billedet af hulen, som Lea Hansen sendte ind til TV SYD. Foto: Privatfoto

Hun havde set i fjernsynet, at udfordringen lød på at bygge en hule, så da mor og far klippede hæk, vidste Lea Hansen, at hun ville bygge en hule ud af de afskårne grene.

Det var min egen idé, fordi jeg havde set programmet Lea Hansen, Løsning

Ugens ekspert var Thorke Skjærlund Østergaard, der er naturvejleder i Horsens Kommune. Han var imponeret over Leas hule, der har det, der gør den til en hyggelig hule.

- Hulen er så kamufleret, at man næsten ikke kan se, hvad der er hule, hvis ikke der var en pige, der var kravlet ud af den. Jeg tror virkelig, det er en "hule-hule" med noget mørke og noget hygge i, siger Thorke Østergaard om Leas hule.

Som naturvejleder ved Thorke Østergaard, hvordan man bygger huler. I artiklen herunder viser han et par teknikker til, hvordan man bygger en hule ude i haven eller i skoven.

Ny udfordring

Med overrækkelsen af diplomet til Lea Hansen er udfordringen om at bygge den fedeste hule også afrundet.

Men hvis det kribler i fingrene på dig for at være kreativ, så har du stadig mulighed for at deltage i Krea Kongen.

I den nye udfordring skal du nemlig hækle en figur, og hvis du mangler inspiration, kan du i artiklen herunder få hjælp fra ugens ekspert, Mette Jardensbæk, der er kreativ designer hos webshoppen Crochet.dk.

Ingen konkurrence uden præmier. Hver uge finder vi en vinder, som – udover et 'Ugens Krea Konge'-diplom – får en kurv med søde sager til en værdi af 500 kroner.

Deadline for at indsende et billede og være med i konkurrencen er hver torsdag klokken 9. Du uploader dit billede i formularen herunder eller på TVSYD.dk/kreakongen, hvor du også kan finde meget mere om 'Krea Kongen' og hente inspiration fra de tidligere udfordringer.