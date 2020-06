Ugens Krea Konge blev Juliane på ti år

Krea Kongen Krea Kongen er TV SYDs lørdagsprogram, hvor du vil få inspiration til, hvordan du på kreativ vis fordriver tiden derhjemme, indtil coronakrisen er drevet over. Hver uge stiller vi en ny udfordring, mens en ekspert vil give dig sine bedste tips og tricks. Se hvordan du deltager på TVSYD.dk/kreakongen.

Det blev Juliane Quebec Gjerlevsen på ti år fra Vejrup ved Esbjerg, der løb med titlen som 'Ugens Krea Konge' i udfordringen om at lave en blomsterkasse.

Hun lavede blomsterkassen med sin bedstefar, efter de havde set Krea Kongen i fjernsynet.

Men faktisk gik det ikke helt som forventet, da TV SYD skulle finde Juliane for at overrække diplomet og kurven med de søde sager.

For det første var Juliane ikke hjemme hos sig selv, men hjemme hos sine bedsteforældre. Så der måtte TV SYD køre hen.

Men selvom TV SYD-bilen blev parkeret bag en hæk, var Juliane lige ved at lugte lunten, for hun opdagede bilen og spurgte, hvem tv-holdet skulle besøge.

- Jeg havde fået at vide af min bedstemor, at det ville være en TV SYD-bil, der kom og overraskede mig. Da jeg så så TV SYD-bilen, så tænkte jeg "hvorfor kommer den nu"?

Men TV SYDs reporter fik stukket en nødløgn, så Juliane løb tilbage i haven, og så tv-holdet kunne give hende en ordentlig overraskelse.

Juliane Quebec Gjerlevsen var lige ved at komme tv-holdet i forkøbet, da TV SYD skulle overraske hende. Men der blev stukket en nødløgn, så tv-holdet kunne give hende en ordentlig overraskelse. Foto: Thomas Sejstrup Hoffmann-Møller, TV SYD

Og overrasket det blev Juliane, for hun havde faktisk troet på, at det var nogle andre, som tv-holdet skulle besøge.

- Jeg havde ikke regnet med det, det er vildt. Jeg så i fjernsynet, at der var en udfordring, og så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at være med.

Der ligger mange overvejelser og meget arbejdet bag Julianes blomsterkasse, som hun har lavet med sin bedstefar.

