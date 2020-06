Ugens Krea Konge: Efter hjerteoperation fik Hans-Erik en ny hobby

Det var ikke mange ord, der kom ud af Hans-Erik Kjærs mund, da TV SYD fredag besøgte ham og hans kone i Løgumkloster. Her blev han overrasket med meddelsen om, at han var denne uges vinder af "Krea Kongen".

- Jeg blev fuldstændigt overrasket. Jeg havde slet ikke regnet med at vinde, for der var jo rigtig mange gode kandidater, siger Hans-Erik Kjær til TV SYD.

Hans-Erik Kjær havde for første gang kastet sig ud i et projekt, hvor han ville lave et fleretagers fuglehus. Det blev til et tre-etagers fuglehus, som fredag sikrede ham sejren i denne uges udfordring i Krea Kongen.

Hobbyen hjalp Hans-Erik efter hjerteoperation

I 2016 gennemgik Hans-Erik Kjær en hjerteoperation, hvor han både fik en ny hjerteklap og fik fortaget en bypassoperation. Det betød, at han blev førtidspensioneret og ikke længere kunne lave de samme ting, som han plejede at lave.

Jeg har altid været meget interesseret i fugle. Men det er først efter, at jeg er blevet hjerteopereret, at jeg er kommet i gang med at bygge fuglehuse. Hans-Erik Kjær, førtidspensionist, Løgumkloster

Det tog hårdt på både Hans-Erik Kjær og hans kone Pia, da han altid har nydt at være i gang med forskellige projekter. Men operationen gjorde, at Hans-Erik Kjær udviklede sin interesse for fugle til en ny hobby.

- Jeg har altid været meget interesseret i fugle. Men det er først efter, at jeg er blevet hjerteopereret, at jeg er kommet i gang med at bygge fuglehuse, fortæller Hans-Erik Kjær.

Det, at jeg har noget at stå op til, betyder alverden for mig. Hans-Erik Kjær, førtidpensionist, Løgumkloster

Efter operationen for seks år siden håbede Hans-Erik og Pia Kjær, at det ville begynde at gå fremad med Hans-Eriks helbred. Dog skulle det vise sig at gå den anden vej.

Foto: Hans Lausten, TV SYD

I efteråret 2019 fik Hans-Erik Kjær konstateret hjertesvigt, og det viste sig, at hans hjerte kun er 20-30 procents funktionsdygtigt. Det betyder, at han ikke har så mange kræfter og meget overskud i hverdagen. Dog er han lykkelig for, at han stadig har kræfterne til at dyrke sin hobby med at bygge fuglehuse.

- Det betyder rigtig meget. Det, at jeg har noget at stå op til, betyder alverden for mig, siger Hans-Erik Kjær, mens hans kone supplerer:

- Det har på mange måder forbedret den smule livskvalitet, han har i hverdagen, siger Pia Kjær.

Siden Hans-Erik Kjær begyndte at bygge fuglehuse, har han bygget 20-30 stykker. Af dem hænger 12 rundt i nabolaget, mens de resterende enten er blevet solgt eller givet som gave til venner og familie.

Robust og naturlig

Det var Jonas Gadgaard, der var denne uges ekspert i Krea Kongen og dermed også ham, der skulle udpege en vinder. Det var ifølge Jonas Gadgaard ikke en helt nem opgave først at skulle udvælge tre nominerede og derefter en endelig vinder af ugens udfordring.

- Der er jo kommet rigtig mange billeder ind af nogle super flotte fuglekasser. Og rigtig mange forskellige, siger Jonas Gadgaard, der er naturvejleder hos NaturKulturVarde i Varde Kommune.

Hans-Eriks tre-etagers fuglehus, hvor der allerede er flyttet stære ind på alle etager. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Noget af det, Jonas Gadgaard lagde meget vægt på i sin bedømmelse, var, at fuglekasserne skulle falde godt i med de naturlige omgivelser, og så skulle der helst ikke være en pind påsat under indgangshullet, da det kun gør det nemmere for rovdyr at få fat i fugleungerne.

Efter grundig overvejelse faldt det endelige valg på Hans-Erik Kjærs robuste tre-etagers fuglekasse.

- Man kan se, at kassen er blevet bygget i solidt træ, og der er blevet brændt tagpap på med godt udhæng, så det ligner, at den kan holde i mange år. Og så har den fået et brændt look, så den falder godt i med omgivelserne og blevet placeret godt ude i naturen i stedet for op mod en husmur, og det kan jeg rigtig godt lide, siger Jonas Gadgaard.

