’Vandrende’ sten hitter: Folk går på jagt efter Camillas malede sten

De findes i alle former, farver og størrelser. De kan være af flint, gnejs eller granit, og så kan de findes ved alle landets kyster. Hvis ikke du har gættet det endnu, så er det noget så simpelt som sten, der her refereres til.

Camilla Uth 49 år

Bor i Esbjerg

Arbejder til daglig på restauranten Kasket Karl i Esbjerg

Har altid malet, men skiftede lærredet ud med sten i 2014

Har startet Facebookgrupen ’Rockhunting i Esbjerg og omegn’

Alle sten er forskellige, dog har de fleste sten et noget neutralt udseende. Men ikke hvis du går på jagt efter sten i Esbjerg-området. Her vil du opdage, at der findes sten med farver som pink, limegrøn og turkis.

Esbjergenseren Camilla Uths helt store passion er nemlig at male på sten. Det bliver til flere malede sten om ugen - alle med forskellige udtryk og motiver. I denne uge er hun ekspert og dommer i TV SYDs lørdagsprogram ’Krea Kongen’, hvor syd- og sønderjyderne i denne uge dyster om at male den flotteste sten med inspiration fra stranden.

Når Camilla Uth lægger en malet sten ud, sørger hun for at skrive en lille tekst på bagsiden, hvor hun henviser til Facebook-gruppen ’Rockhunting i Esbjerg og omegn’ Foto: Line Haunstrup

For to år siden tog Camilla Uth sin hobby et skridt længere og begyndte at gemme sine malede sten rundt omkring i Esbjerg. Tanken er så, at forbipasserende kan samle stenen op og gemme den et nyt sted.

Det er et fænomen, som er kendt i flere lande, og kaldes ’rockhunting’. Med Facebook-gruppen ’Rockhunting i Esbjerg og omegn’, der i skrivende stund har 135 medlemmer, har Camilla Uth nu rykket trenden til Esbjerg og omegn.

- Eftersom jeg selv synes, det er utroligt sjovt at male på sten, fik jeg lyst til at inspirere andre til at gøre det samme, siger Camilla Uth til TV SYD.

De vandrende sten

Helt basalt går ’rockhunting’ ud på, at malede sten får lov at ’vandre’. Først maler man et motiv på en sten og eventuelt skriver en lille tekst på bagsiden. Herefter lægger man sin malede sten et sted ude i naturen, så andre forbipasserende kan spotte stenen. Tanken er, at stenen så samles op og lægges et nyt sted, så andre igen kan få fornøjelsen af at finde stenen.

- 'Rockhunting' kan kan skabe et hyggeligt fællesskab på tværs af både kommune- og landegrænser, siger Camilla Uth til TV SYD.

Mit håb er, at ’rockhunting’ bliver kendt i flere byer. For det er en rigtig sjov måde dels at være aktiv ude i naturen og at skabe et lille uformelt fællesskab på Camilla Uth, stifter af Facebook-gruppen ’Rockhunting i Esbjerg og omegn’

Hos Bog & Idé kan de i høj grad mærke, at flere har fået øjnene op for at male på sten.

- Det har faktisk været populært i et stykke tid, men det er ikke blevet mindre populært her henover coronatiden. Vi kan mærke, at folk i alle aldre har fået mere tid til at være kreative derhjemme og dermed også vil male på sten, siger Charlotte Florian Bang, der er kategorichef hos Bog & Idé.

Camilla Uth bruger ofte posca tusser, når hun maler på sten. Ifølge kategorichefen fra Bog & Idé er det især disse tusser, der hitter.

- Noget af det vi sælger allermest af er posca tusser. Vores nye tal viser at vi har et indeks på 180 på netop de tusser, så de er rigtig populære, siger Charlotte Florian Bang til TV SYD.

Alle kan være med i jagten

Når Camilla Uth gemmer sine malede sten, lægger hun et billede op af stenen i Facebook-gruppen ’Rockhunting i Esbjerg og omegn’ for at sætte 'jagten' i gang. Med Facebook-gruppen håber Camilla Uth på, at flere begynder at holde af stenmaling og -jagt.

- Mit håb er, at ’rockhunting’ bliver kendt i flere byer. For det er en rigtig sjov måde dels at være aktiv ude i naturen og at skabe et lille uformelt fællesskab på, siger Camilla Uth.

For Camilla Uth har stenmaling været en hobby siden 2014. Nu har hun udvidet sin passion med 'rockhunting'. Foto: Line Haunstrup

Ifølge Camilla Uth kan alle være med til ’rockhunting’. Man behøver ikke at besidde alverdens kreative evner, og man behøver absolut ikke at være bange for at lægge sine værker ud til offentligt skue.

- Det kan være grænseoverskridende at lægge noget ud, som man selv har lavet. Men der er absolut ingen, der forventer store kunstværker, så man skal simpelthen bare tage at kaste sig ud i det. Motivet kan være helt simple ting, som en smiley med en lille tekst til, siger Camilla Uth.

