15 nye maskiner skal hjælpe med at registrere ukrainske flygtninge hurtigere

Borgerservicecentrene, der ligger i henholdsvis Aalborg, Odense, Aarhus, Næstved og på Bornholm, har kun ganske få eller ingen tider tilbage inden for de næste uger til at få foretaget de nødvendige fingeraftryk.



- Det er min ambition, at vi inden påske har de første tider åbne. Det kunne være på et rådhus i Sønderjylland eller i Vestjylland, hvor vi ved, at der er mange ukrainere, der opholder sig, og hvor man geografisk har længst hen til de steder, som ville være Aalborg eller Aarhus, siger udlændinge- og integrationsminister Tesfaye til avisen.

- Det (maskinerne, red.) kommer ret kraftigt til at øge antallet af tider.

Regeringen anslog 25. marts, at der de kommende måneder vil komme 100.000 ukrainske flygtninge til landet som følge af krigen i landet.

Tesfaye bekymrer sig umiddelbart ikke om de aktuelle sagsbehandlingstider, der ifølge mediet er på flere måneder. I stedet handler det om, hvorvidt man er i stand til at få ukrainerne i arbejde, siger han.

- Jeg tror ikke, at det kommer til at tage mange dage, før det, vi diskuterer, er, hvorfor vi ikke har fået flere ukrainere i arbejde, når de faktisk står og har en arbejdstilladelse, siger ministeren.

Han påpeger, at der i forvejen er tusinde af flygtninge, der har sine papirer i orden, men hvor udfordringen kan være at få børn i skole, lære sproget og falde til på det danske arbejdsmarked.

I sidste uge sendte en række syd- og sønderjyske borgmestre et opråb til ministeren, hvor de foreslog, at kommunerne kunne overtage opgaven med at få optaget biometri, som er et billede og et fingeraftryk, der skal laves af ansøgeren, der søger om opholdstilladelse, for at få behandlingen af asylansøgninger til at gå hurtigere.