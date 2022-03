158 ukrainere har søgt asyl i Danmark

104 ukrainske statsborgere indlogeret på asylcenter

Torsdag var 104 ukrainske statsborgere blevet indkvarteret på et asylcenter eller lignende under Udlændingestyrelsens forsørgelse.

Ukraine har en aftale om visumfrihed. Dermed kan ukrainere med et biometrisk pas rejse frit ind i Danmark i 90 dage, uden at de behøver at ansøge om asyl, før den periode udløber.

Man har udstedt biometriske pas i Ukraine siden 2015. I Danmark har alle nyudstedte pas siden 2012 været biometriske. Her har man afgivet fingeraftryk.

Flere ukrainere er kommet efter krigen brød ud

Der er med stor sandsynlighed ankommet flere ukrainere, som agter at søge om asyl, uden at de endnu har indleveret deres ansøgning. De tæller ikke med i Udlændingestyrelsens opgørelse.