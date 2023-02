Anastasiia havde lige fået drømmejobbet i Ukraine - nu er hun taknemmelig for at gøre rent på hotel i Vejle

Det er formiddag på Comwell-hotellet Kellers Park i Brejning. Hotellets overnattende er på konference eller igang med at checke ud. Imens går hotellets personale og gør rent, udskifter lagener og reder sengene til de næste gæster.

Og er du en af de kommende gæster på hotellet i Brejning, så er der en god chance for, at Anastasiia Tkachenko har gjort dit værelse klar. Men for et år siden var det ikke planen, at hun skulle stå på et hotel i Brejning ved Vejle og gøre rent.

Hun er flygtning fra krigen i Ukraine og havde netop landet et drømmejob som arkitekt.

- Vi skulle underskrive kontrakten den 25. februar, men krigen ødelagde alle de planer, siger Anastasiia Tkachenko.