Berørt landbrug ved Holsted: Sender 100.000 kroner til nødhjælp

Krigen i Ukraine påvirker mange mennesker og skæbner. Mest af alt i Ukraine, men også i Danmark, hvor der bor og arbejder flere mennesker af ukrainsk herkomst.

Således også på landbruget Mosevang, der ligger udenfor Holsted. Her mærker man krigens konsekvenser, da virksomheden har flere ukrainere ansat. Mennesker, der stadig har familie i det nu krigsramte land mod øst.

Det er også grunden til, at landbruget nu sender 100.000 kroner afsted til Røde Kors til at hjælpe mennesker i nød i Ukraine. Sådan lyder det fra medejer og bestyrelsesformand, Torben V. Pedersen.

- Det gør virkelig ondt på mig, og jeg ønsker bare at give vores bidrag til deres frihedskamp for at have et selvstændigt land. Jeg ser jo, hvordan de nu sender alt, hvad de selv har til overs for at hjælpe deres landsmænd, siger han.