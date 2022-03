Borgmester i modvind i sag om russiske investeringer

Venstre: - Vi kan ikke leve med det her

Venstre holdt allerede gruppemøde lørdag, og her stod det hurtigt klart, at man ikke var enig.

- Vi kan ikke leve med det her. Vi skal ud af de her investeringer, for det skylder vi ukrainerne i vores kommune og ikke mindst folket i Ukraine. Jeg er godt klar over, at det kan gå ud over velfærden i kommunen, men krigen går ud over ukrainernes velfærd hver eneste dag, siger Venstres Morten Thorøe, der er 2. viceborgmester i kommunen.