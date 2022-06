Danske Thomas Sillesen tilbage i Ukraine - jeg mærker ikke meget til krigen

- Da jeg skulle ind i byen, mødte jeg hele seks checkpoints, og de fire af stederne ville de se ID og pas, før jeg kunne passere. Men da jeg først var helt inde i centrum, så har der ingen problemer været, fortæller han til TV SYD.



Thomas Sillesen ville tilbage til Odessa, hvor han driver en ingeniørvirksomhed med 130 ansatte fordelt over fire kontorer i hele Ukraine.

- Da jeg hørte, at dagligdagen så småt var ved at vende tilbage, så skulle jeg også tilbage til mine ukrainske medarbejdere, forklarer han.

Dagligdagsliv selvom krigen raser

Ifølge Thomas Sillesen kan man godt mærke, at Odessa er ramt af den russiske invasion, men folk forsøger at leve så normalt som muligt.



- Det er lidt som om, at folk ikke lader sig mærke med, at der er krig. Der er luftalarm to til fem gange dagligt, men folk virker nærmest ligeglade. Forleden var der en luftalarm tæt på mit arbejde og en efterfølgende eksplosion, men ingen gik i dækning, bortset fra folk med børn. De løb i kælderen, siger han.

Ifølge Thomas Sillesen er situationen i Odessa i øjeblikket fredelig. Restauranter og barer har åben indtil klokken 21, og der er mørklækningspåbud i hele byen fra klokken 23.