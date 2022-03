Danskejet landbrug i Ukraine vil bringe nødhjælp ud i landsbyer

Beskæftiger 600 ukrainere

Goodvalley beskæftiger cirka 600 ukrainere inden for produktion af svin, korn og biogas.

Samlet set har fødevarevirksomheden 2.500 ansatte fordelt ud over selskaber i Ukraine, Rusland og Polen.

Tom Axelgaard befinder sig i Danmark og er således ikke en del af den daglige ledelse i Ukraine.

Men han følger situationen tæt.

- Der er forsyninger, der hober sig op ved grænsen til Polen, som er svære at få ind.

- Men her kan vi hjælpe inde i landet via vores etablerede netværk og det netværk, som Goodvalley har til andre firmaer og nødhjælpsorganisationer.

- Så vi kan nå ud til de mange i nød, der er flygtet ud til landsbyerne, siger Tom Axelgaard.

Der er også andre danskejede landbrug, der ligger nærmere konfliktzonerne i det østlige Ukraine.

Hårdt ramte landbrug i Ukraine

De er hårdere ramt på forsyningslinjerne i forhold til at kunne skaffe foder til dyr og kunne få dyrene slagtet, fortæller Tom Axelgaard.

Han er ikke i tvivl om, at Ukraine fortsat vil være et interessant land for danske landmænd, når støvet fra den nuværende konflikt engang har lagt sig.

- Ukraine er et fantastisk landbrugsland. Det er et af de steder, hvor man virkelig effektivt og med få omkostninger kan producere fødevarer.

- Så der vil altid være gode muligheder uanset styreform. Men ukrainerne vil et frit land, og det skal vi også gøre alt, hvad vi kan, for, at de kan få lov til at bevare, siger Tom Axelgaard.