Danskere frarådes at rejse til Rusland

Udenrigsministeriet fraråder nu alle rejser til Rusland. Det fremgår af rejsevejledningen for landet, som er blevet opdateret fredag.

- Vi fraråder alle rejser til hele Rusland på grund af den uforudsigelige sikkerhedssituation samt et øget pres på udrejsemuligheder som følge af den gensidige lukning af russisk og europæisk luftrum, lyder det.

Fredag opfordrer ministeriet danske turister i Rusland til at forlade landet. Det opfordrer også danskere, som bor i Rusland til at genoverveje, om det er nødvendigt, at de bliver i landet.



Svært at opholde sig i Rusland

Det kan ifølge ministeriet blive vanskeligere at opholde sig i Rusland i den kommende tid. Man kan eksempelvis få sværere ved at få adgang til kontanter og bruge internationale kreditkort.

Flere lande har også lukket deres luftrum for russiske fly. Det er sket som reaktion på Ruslands invasion af Ukraine.

- Det er muligt at udrejse via landruter til Finland, Estland og Letland, skriver Udenrigsministeriet i sin rejsevejledning.