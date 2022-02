Endnu en kommune vil modtage flygtninge fra Ukraine

Aabenraa vil huse flygtninge på plejecenter

I Aabenraa Kommune har man meddelt styrelsen, at man er klar til at bruge et tidligere plejecenter som opholdssted for flygtninge fra Ukraine.

- Vi har i dag kontaktet Udlændingestyrelsen og fortalt, at vi stiller det tidligere plejecenter i Bolderslev til rådighed til at huse ukrainske flygtninge.

- Vi vil naturligvis give vores bidrag til modtagelsen af de forventede ukrainske flygtninge i Danmark, siger Jan Riber Jakobsen (K), der er borgmester i Aabenraa Kommune, i en pressemeddelelse.

Det er uvist, om der bliver brug for den ekstra kapacitet.

Dels har Udlændingestyrelsen allerede beredskabscentre, der kan bruges til at huse flygtninge. Dels er det usikkert, i hvilket omfang der vil komme flygtninge fra Ukraine til Danmark.