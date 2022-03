Enighed blandt havnearbejdere - boykot af russiske skibe

Alle 250 havnearbejdere i Esbjerg har besluttet, at de ikke længere vil losse eller laste russiske skibe i havnen.

- Ligeså vel som man har sagt, at man ikke vil flyve i et dansk luftrum, så er det også fair nok, at man holder havet fri, siger Brian Majland, der er formand for havnearbejdernes landsklub til TV SYD.

Havnemedarbejderne i Esbjerg er ikke alene om at boycotte russiske skibe i havnen. De har nemlig følgeskab af deres kollegaer i de fleste andre danske havne.

- De danske havnearbejdere rundt omkring har næsten samstemmigt sagt, at de ikke vil losse og laste de russiske skibe så længe, der er et aggressivt Rusland, der er i krig mod Ukraine. Vi er for fred, siger Brian Majland.

Et stærkt signal

Formanden håber, at hans egen og kollegaernes fælles boycut er med til at gøre en forskel.

- Vi synes, det sender et signal til omverden om, at vi er imod krigen.

Havnearbejderne i Esbjerg bakkes op af direktør for Esbjerg Havn, Dennis Jul Pedersen, der også oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke er russiske skibe i havn, og at der heller ikke er nogen på vej.