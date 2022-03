Esbjerg Kunstmuseum vil ikke automatisk afvise russiske kunstnere

Esbjerg Kunstmuseum vil ikke per automatik udelukke kunstnere, der har et russisk pas.

Sådan lyder det fra direktør for Esbjerg Kunstmuseum, Inge Merete Kjeldgaard, som mener, at man skal skelne mellem national repræsentation og kunstnere, der har en eller anden form for propagandistisk anlæggende i forhold til Putins regime.

Det sker efter det tirsdag kom frem, at Horsens Byråd har tvunget Horsens Kunstmuseum til at aflyse en planlagt kunstudstilling med et tysk-russisk søskendepar, da byrådet mener, at der er behov for at sende et klart signal til Rusland om, at de på ingen måde accepterer Putins handlinger, og derfor må aflyse alle tilbud, der kan forbindes til Rusland.