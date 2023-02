Esbjergenser flygtede fra krigen i Ukraine - nu vil han hjælpe med at genopbygge landet

Esbjergenserens ingeniørvirksomhed kan bidrage med at designe el-anlæg og beregne byggerier, så de kan holde. De har bygningskonstruktører, projektledere og folk, der kan lave tegninger og dimensionering af vedvarende energianlæg.



- Jeg vil gerne være med til at genopbygge Ukraine, og det er jo det, det hele drejer sig om her ved konferencen, siger direktøren for Akkerman Engineering Solutions.

Thomas Sillesen fortæller, at bygningerne flere steder i Ukraine bliver genopbygget på kort tid, hver gang de bliver ramt. Ifølge direktøren er det svært at se i Kiev, at der er krig.