Flere hundrede vil hjælpe ukrainske flygtninge i Gram

Indkvartering af pårørende til ukrainske medarbejdere

De har taget en lade ved Gramgård i brug, hvor folk kan stille ting og sager ind. Tanken er så, at når de ukrainske mødre kommer med deres børn, kan de gå herned og finde nogle ting.

- Når man tager afsted med to kufferter er det ikke sikkert, at man har fået plads til malebøger og andre aktiviteter. Vi håber derfor, at vi kan hjælpe dem lidt med de her ting, siger Svend Brodersen.

Svend Brodersen tager selv imod nogle ukrainere, der er pårørende til nogle af de ukrainere, der arbejder på Gram Slot.

- Der kommer en flok allerede i dag, og planen er, at de skal starte med at bo i et hus, vi her på Gram Slot altid bruger, når vi skal tilbyde midlertidig overnatning. Der er 4-5 værelser og fælles køkken og stue, siger Svend Brodersen.