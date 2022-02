Flere musikhuse aflyser russisk balletforestilling

Også aflyst i Sønderborg

Mandag aften oplyser Sønderborg Kommune, at også de aflyser balletten, der skulle have fundet sted i Alsion.

Borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen (Socialdemokratiet) oplyser, at han på anmodning af byrådet har bedt om at få forestillingen aflyst.

- Alle partierne i Byrådet er enige om, at vi skal bidrage til at sige fra over for Rusland. Derfor aflyser vi forestillingen med Den Russiske Nationalballet. Vi skal som Sønderborg Kommune lægge et pres, de steder, vi kan over for Rusland, så vi sender et signal om, at vi tager kraftigt afstand fra det russiske angreb mod Ukraine, siger Erik Lauritzen.

Tidligere har også Musikhuset Esbjerg aflyst Svanesøen og operasangeren Anne Netrebkos koncert i Musikhuset Aarhus er ligeledes aflyst.