Flere syd- og sønderjyske musikhuse danser ud af balletforestilling

Kommunen er bag beslutningen

Det er ikke kun på kontoret hos Vejle Musikteater, at man har truffet beslutningen om at lukke balletforestillingen ud af bagdøren. Det er faktisk en beslutning, der er nået til højeste sted i byen. Hos kommunen bakker man nemlig op om aflysningen, oplyser direktøren for musikteateret med base i Vejles centrum.

- Det har været vigtigt for mig, at der var politisk opbakning i og med, vi er en del af Vejle Kommune. Så vi er glade for, at vi har aflyst, for vi ville gerne vise sympati, siger direktøren.

Der var ifølge Vejle Musikteater solgt 300 billetter til arrangementet den 9.marts. De billetter kan enten byttes til et gavekort til Vejle Musikteater eller man kan få pengene tilbage.

Mandag aften oplyser Sønderborg Kommune, at også de aflyser balletten, der skulle have fundet sted i Alsion. Til TV SYD oplyser borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen (S), at han på anmodning af byrådet har bedt om at få forestillingen aflyst.

Tidligere har også Musikhuset Esbjerg aflyst Svanesøen.