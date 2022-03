Fodboldklub kommer to gange om ugen med fodbolde og mål til børnene på asylcenter

- Måske ser vi nogle af dem i vores klub senere, men her introducerer vi dem i hvert fald til det danske foreningsliv, siger Simon Tams.



Fra næste uge dukker fodboldklubben igen op med mål og bolde. Planen er, at de kommer to gange i ugen det næste stykke tid.

- Hvis vi skal lykkes med at få mødrene til at fungere godt i Danmark, så er det enormt vigtigt, at børnene også fungerer godt, så det betyder meget, at fodboldklubben laver det her med børnene, siger Niels Bøgskov Frederiksen.