Først startede hun en indsamling – nu henter lægen Camilla 110 ukrainske flygtninge

Som læge skal hun være med til at tilse de 110 flygtninge, der kan have alt lige fra blærebetændelse til forstuvede ankler og infektiøse sår efter flugten.

- Mange har måske stået op i et tog i mange sammenhængende timer eller gået i mange dage, fordi deres biler er løbet tør for brændstof. Formentlig er der også syge og ældre, der ikke har fået den medicin, de burde have, siger Camilla Hartvigsen.

Så i bussen har de også medicin med til at klare de mest nødvendige behandlinger, som flygtningene måtte have brug for efter at være flygtet fra krigens rædsler.