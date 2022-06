Forening oplever telefonstorm af ukrainere som vil på en bus hjem

Hun fortæller, at efterspørgslen på at komme med bussen tilbage til Ukraine begyndte for cirka tre uger siden.



Foreningen håber på at kunne sende en til to busser afsted om ugen. I øjeblikket er der 200 ukrainere på venteliste til at komme med bussen.

Ikke bange men nervøs

En af dem, der er på vej hjem til Ukraine, er Olena Lazarets og hendes søn.

Efter at have været i Danmark i tre måneder, tager hun nu hjem til det vestlige Ukraine for at besøge sin familie.

- Jeg er nervøs. Ikke bange men nervøs, siger hun kort før afrejsen.