Fredericia flager i sympati

Historisk DNA

Fredericia Kommune har valgt at hænge det ukrainske flag op i flagstangen foran kommunen midt i byen for at udvise sympati med Ukraine. Flaget skal derefter rundt på de forskellige skoler i kommunen.

- Fredericia er historisk grundlagt med flygtninge og forfulgte minoriteter fra hele Europa, så vores historiske DNA gør, at det falder os meget naturligt her i byen, siger Søren Larsen (Socialdemokratiet), fungerende borgmester i Fredericia.

Kommunens folk har kortlagt muligheder for midlertidig indkvartering af ukrainske flygtninge og mener at kunne huse op til 150 personer om nødvendigt.

Folketinget hejste også torsdag det ukrainske flag foran hovedindgangen.

Det er tilladt at flage med ukrainsk flag frem til den 16. marts.