Fredsdemonstration i Esbjerg: - Vi må ikke opgive håbet for fred i Europa

50 borger var lørdag middag samlet på Torvet i Esbjerg for at demonstrere for en fredelig løsning på krigen i Ukraine. Det Det var Esbjergs Fredsbevægelse, der stod bag demonstrationen.



- Vi mener, det er vigtigt at protestere mod krig, uanset hvor det foregår. Det er forfærdeligt, det Putin gør nu, siger formand Poul Eck Sørensen til TV SYD.

Et af hovedbudskaberne er at konflikten skal løses gennem dialog frem for kamp.

- Det, der er lagt op til nu, er konfrontation mod konfrontation, men det er til skade for alle parter, hvis vi bliver ved med at opruste, siger Poul Eck Sørensen.

Ifølge formanden skal begge parter være bedre til at indgå i en dialog.

- Jeg mener også, at Vesten har svigtet i forhold til at lytte til de forslag, Rusland er kommet med. Man har overhovedet ikke villet forhandle eller lytte.

Udover i Esbjerg er der varslet demonstrationer lørdag eftermiddag i København, Aarhus, Odense og Aalborg.