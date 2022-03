Gammelt rådhus ved grænsen skal modtage flygtninge

Foran det gamle rådhus i Bov har de sat telte op, hvor ukrainske statsborgere skal ind og registreres. Derefter sendes de videre ind i rådhuset, hvor de skal tale med en sagsbehandler.

- Langt de fleste af dem har mulighed for at rejse ind som turist, men der er også nogen af dem, der har brug for myndighedernes hjælp til at søge asyl, og der har vi etableret modtagefaciliteter, så vi er i stand til at håndtere et ret stort antal ukrainske statsborgere, som søger asyl i Danmark.

Politiet udveksler informationer med tysk politi, så de kan være forberedt på, hvad der er på vej mod den danske grænse. Der kan politiet trække på den erfaring, de har fra flygtningestrømme i 2005 og 2016, fortæller Brian Fussing.

- Vi er næsten klar, så det er snart bare en beslutning om at vi kan gå i gang med at modtage, siger han.