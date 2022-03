Hjælpelysten fortsætter - nu åbner Susanne butik med gratis varer til ukrainere

Et beskedent folkefærd

- Vi oplever faktisk, at ukrainerne er et meget beskedent folkefærd. Selvom vi siger, at de gerne må tage fire par strømpesokker til deres børn, så tager de kun ét par, for der skal også være til de andre.

Lige nu er det især hjemmesko, klipklapper og hyggetøj, der er i høj kurs blandt flygtningene.

- De har en tradition med, at når de kommer hjem fra arbejde og skole, så skifter de til hyggetøj. Så de finder en vis tryghed til at holde fast i den rutine, lyder det fra Susanne Grunzig.

Men hun understreger, at de stadig kan bruge alle former for tøj, legetøj og ting til personlig hygiejne.