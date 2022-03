Jysk flyselskab vil hente ukrainske flygtninge

Det Vamdrup-baserede flyselskab Danish Air Transport tilbyder nu at hente ukrainske flygtninge til Danmark.

Det bekræfter Jesper Rungholm, pilot og grundlægger af Danish Air Transport (DAT), over for TV SYD.

I weekenden har flyselskabet tilbudt de danske myndigheder at stille et af selskabets fly til rådighed, hvis man fra officiel dansk side ønsker at hente flygtninge til Danmark.

Og første tur er på DATs regning. Det er til en værdi af cirka 175.000 kroner.