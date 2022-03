Kirkemedarbejdere kører bus til Ukraine - men de ved ikke, hvem de skal hente

Hun har i otte år arbejdet for hjælpeorganisationen 'Ungdom og Opgave' i Ukraine og har derfor indgående kendskab til sprog og kultur.

- Nu er jeg ansat som diakon ved kirken i Esbjerg. Det betyder, at jeg er ansat til at hjælpe folk. Og med min baggrund i Ukraine, så er det helt naturligt, at jeg er med, forklarer Inge Skjølstrup.

Turen er arrangeret med hjælp fra frivillige og indsamling af penge til betaling for basale fornødenheder som mad, vand og let medicinsk udstyr og leje af bus.