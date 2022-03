Kolding Valgmenighed henter en busfuld ukrainske flygtninge

Allerede inden bussen med flygtningene ankom til Kolding var der en klar plan for, hvordan de skulle tages imod.

Valgmenigheden stod nemlig klar med varm mad, overtøj, muligheden for et varmt bad, og hvad de ellers måtte have brug for.

Rift om pladserne

Allerede inden den store bus nået frem til Polen lørdag nat var alle pladser til hjemturen besat.

- Vi har haft en ukrainer med på turen, som bor og arbejder i Danmark. Hun har forud for turen kontaktet ukrainere på sociale medier og tilbudt dem en plads på bussen hjem til Danmark, siger præsten, der forud for turen havde mødt stor opbakning fra valgmeningen til at huse de ukrainske flygtninge.

Det blev dog ikke nødvendigt, da alle havde familie og bekendte, der ventede på at kunne hjælpe dem i Danmark.

Mere hjælp på vej

Spørgsmålet er om Mads Peter Kruse og resten af de frivillige er friske på endnu en tur til Polen. Til det er der ingen tvivl.

- Det er jeg meget åben over for. Vi skal bare lige have lidt mad og søvn først, så er vi klar siger han med et smil.

I Polen blev Mads Peter Kruse og resten af de frivillige mødt af mange ukrainere, der endnu ikke havde fundet en vej til sikkerhed.

- Vi kunne have fyldt en hel bus mere med folk, der gerne ville med hjem, siger han.