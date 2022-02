Koldinghus viser sin støtte til Ukraine: - Man føler sig magtesløs

Blå og gule farver stråler disse dage mange steder i Europa, efter Rusland torsdag invaderede landet.

Og lørdag aften lyste også Koldinghus op i de ukrainske farver.

- Det er vigtigt for os at gøre noget, og som kulturinstitution vil vi gerne vise, hvor vi står, siger Thomas Thulstrup, der er museumsdirektør for Kongernes Samling, som Koldinghus er del af.