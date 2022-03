Krigen i Ukraine på skoleskemaet - amerikansk ambassadør var gæstelærer

Dagens samfundsfagslærer var for en stund skiftet ud – endda med en diplomatisk én af slagsen.

Det var den amerikanske ambassadør i Danmark, Stuart Dwyer, som mandag lagde vejen forbi Alssundgymnasiet i Sønderborg.

Her fik Signe Uldall Juhl og hendes 17 klassekammerater lov at stille ambassadøren spørgsmål om blandt andet den igangværende krig i Ukraine. Et meget aktuelt emne, som fylder for skoleeleven.

- Det er noget, som går en på, og det fylder helt sikker også i ens tanker, når man ser nyheder, så jeg synes det er godt, at han kommer og snakker med os om noget, der er så aktuelt. Det bliver mere håndgribeligt, når der står et menneske over for en, som ved noget om det, siger hun.