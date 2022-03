Kritiske byrødder kendte til russiske investeringer i ni dage, før de reagerede

Og det ærgrer borgmesteren, da Venstre og Socialdemokratiet havde haft rigeligt med tid til at gøre indvendinger.



- I politik kan der være mange årsager til, at man vælger at hejse flaget. Jeg undrer mig over det, fordi man har haft mulighed for at tage dialogen allerede den 3. marts. Så da jeg står frem hos jer i TV SYD, har jeg en rimelig ro i maven, fordi jeg ikke havde fået nogen indikation på, at vi skulle foretage os noget aktivt, siger borgmester Frank Schmidt-Hansen (Konservative) og fortsætter:

- Havde jeg fået den mindste mail eller opkald, så ville jeg have indkaldt til en dialog. Men da den udebliver, føler jeg mig på tryg grund over, at der var en erkendelse af, at vi havde de her investeringer. Det var der en stiltiende accept af, siger borgmesteren.