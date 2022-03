Lægeforening opfordrer til at tilse ukrainere uden sundhedskort

Ifølge ministeriet skyldes det, at ukrainske statsborgere kan rejse til Danmark uden visum, og at der ikke er krav om, at de skal registreres.

FN oplyser, at mere end en halv million mennesker er blevet drevet på flugt fra Ukraine i forbindelse med invasionen, som Rusland iværksatte torsdag i sidste uge.

Den danske integrations- og udlændingeminister, Mattias Tesfaye (S), sagde søndag, at Danmark i øjeblikket planlægger efter, at 20.000 ukrainske flygtninge ankommer til Danmark. Han tog dog forbehold for, at tallet kan ændre sig drastisk.