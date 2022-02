Lars Bo samler ind til krigsramte ukrainere: - Vi mangler bare transporten

- Vi har stablet det op alle vegne, og vi gik først for alvor i gang i forgårs. Det går så stærk, du drømmer ikke om det, siger han.

Udover førstehjælpskasserne tager de også imod tøj, bleer og andet, der kan hjælpe ukrainerne.

- Der er flere i foreningen, der har kontakt til familie og venner dernede, og kan fortælle os, hvad de står og mangler lige nu, siger Lars Bo Christensen

Indsamlede til Zagreb

Det er ikke første gang, at Lars Bo Christensen samler nødhjælp ind til krigzoner. I 1991 var han med til at arrangere en indsamling for at støtte indbyggerne i Zagreb under borgerkrigen, og her blev han overrasket over horsensianernes gavmildhed.