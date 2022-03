Lokale MF’ere følger Zelenskijs opfordring: - Jeg tænder et lys i aften

Hun mener, at det er en smuk kobling mellem den danske tradition for at tænde stearinlys for faldne soldater og den situation, som Ukraine befinder sig i nu.



- Jeg tænder et lys i aften, som han opfordrede til, siger Ulla Tørnæs.

Birgitte Vind er folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Sydjyllands Storkreds, og hun var også tilstede i salen, da præsidenten talte.

- Talen gjorde et stort indtryk, og det var forfærdeligt at høre at besætteren (Rusland, red.) tvangsflytter ukrainere til Rusland. Det er en barsk fortælling ud af mange historier om dræbte og sønderbombede byer, der vil forfølge os i generationer, siger hun.