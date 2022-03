Mads ville kæmpe i Ukraine - nu giver han op og rejser hjem

Han fortæller videre, at de overordnede flere gange opfordrede soldaterne til ikke at bruge deres telefoner af frygt for at blive sporet af russerne. Men det lyttede man ikke til.

Ifølge Mads Emil Longhi virkede det som om, at den ukrainske hær ikke vidste, hvad de skulle bruge de mange frivillige til.

- Mange af os var kommet derned for at hjælpe folk. Vi hjælper ikke folk ved bare at ligge ude i en skov uden at få træning, uden at få diverse metoder til at kunne hjælpe folk. Det var derfor, jeg besluttede, at det her ikke var det rigtige sted for mig at udøve min hjælp, siger den 25-årige dansker til Radio4.

Mads Emil Longhi har nu valgt at tage hjem til Danmark, selvom flere af de andre udlændinge har valgt søge andre steder hen for at kæmpe videre.