Marianne lider under rekordstore prisstigninger - genbruger badevand og laver helst ikke varm mad

Ekstra arbejde og banklån tager kun toppen

- Alene varmeregningen stiger fra 17.000 kroner årligt til cirka 34.000 kroner. Det er helt vildt. Så nu overvejer jeg faktisk at spørge banken om et afdragsfrit lån for at klare det i første omgang, siger Marianne Schack.



- Det giver mig selvfølgelig en gæld, men jeg ved ikke, hvordan enderne ellers skal nå sammen, for jeg har hævet min pension for at frigøre lidt penge, forklarer hun.

Marianne Schack har fast arbejde som social- og sundhedsassistent, bor i eget hus med en meget billig husleje og har hidtil fint kunnet klare sig for de omkring 15.000 kroner, hun får udbetalt om måneden. Nu er hun nødt til at spare på stort set alt.

Sparer på vand, strøm og varme

- Når jeg tager bad, står jeg i en plastikspand, for så kan jeg bruge vandet til at skylle ud i toilettet med. For at spare på strømmen spiser jeg stort set aldrig varm mad eller ser fjernsyn, og så har jeg selvfølgelig også skruet helt ned for varmen.

Alligevel er det svært for Marianne Schack at se, hvordan hun fortsat skal klare de voldsomt stigende udgifter til livets daglige fornødenheder.



- Jeg tager alle de ekstra vagter på mit arbejde, jeg kan få, så jeg kan snart ikke se, hvad jeg kan gøre mere, siger Marianne Schack, som udover at være meget påvirket af af den pressede økonomi også er vred på den danske stat.

En dråbe i havet

- Jeg kæmper i forvejen for at have et værdigt liv, så jeg synes, at det er fuldstændig urimeligt, det bare skal komme ovenfra. Jeg kan da ikke gøre for, at krigen er kommet og gaspriserne og alle andre priser bare stiger og stiger, siger hun og fortsætter:



- Jeg håber, at staten ser hvor mange danskere, der lider under det her. Jeg håber, at det går op for den, at de her 3.700 kroner som hjælp til gasregningen er en dråbe i havet ud af de 34.000 kroner, jeg og sikkert mange andre også skal betale. Jeg håber, at staten vågner op og ser, at vi ikke kan få noget til at hænge sammen.