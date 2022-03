Mega-kritik af Horsens Kommune: - Censuren er gået for vidt

- NU ER CENSUREN GÅET FOR VIDT.

Sådan indleder De Radikales kulturordfører Zenia Stampe sit opslag på Facebook, hvor hun kraftigt gør opmærksom på og udtrykker sin stærke holdning mod, at Horsens Byråd har tvunget Horsens Kunstmuseum til at aflyse en kunstudstilling med det tysk-russiske tvillingepar, Maria og Natalia Petschatnikov.

Ifølge Zenia Stampe er søstrene født i Sankt Petersborg, men de har ikke boet i Rusland de sidste 30 år.

Den dag i dag bor de i Berlin og har både tysk og russisk statsborgerskab. Det tysk-russiske tvillingepar taler offentligt imod krigen mod Ukraine og samler ind til ukrainske flygtninge.

Den socialdemokratiske Kulturudvalgsformand, Andreas Boesen, understreger på et Facebook-opslag på sin profil, at det er en politisk beslutning, og at Horsens Kommune gennemgår deres aktiviteter med henblik på at eventuelle samarbejder ophører - blandt andet på kulturområdet.

- For en kulturpolitiker som mig er det en helt grundlæggende præmis, at demokratiet i lige så høj grad vokser ud af det frie kulturliv – som det frie kulturliv vokser ud af demokratiet. Derfor er den her type politisk censur af frie kunstnere den helt, helt forkerte måde at bekæmpe Putins totalitære regime på, skriver Zenia Stampe i sit Facebook-opslag.

Individet kommer i klemme

Til TV SYD siger næstformand i Kultur- og fritidsudvalget i Horsens Kommune, Anette Schulz Jensen, at de i udvalget har valgt at aflyse udstillingen på Horsens Kunstmuseum, fordi det tysk-russiske søskendepar har tråde til Rusland.

- Vi kan godt forstå, at enkelte individer kommer i klemme i sådanne situationer, men vi er nødt til at se det i et større perspektiv, og under sådan en krig bliver verden nogen gange lidt sort/hvid, siger næstformanden.

På Facebook skriver formand for Kultur- og fritidsudvalget i Horsens Kommune Andreas Boesen, at der er behov for at sende et klart signal til Rusland om, at de på ingen måde accepterer hans handlinger, og derfor aflyses alle tilbud, der kan forbindes til Rusland.

TV SYD har forsøgt at få en kommentar fra 2. viceborgmester i Horsens Kommune, Andreas Boesen og borgmester i Horsens Kommune Peter Sørensen, men ingen af de to var mulige at komme i kontakt med.