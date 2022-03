Midlertidig hjemmel til at hjælpe ukrainere er nu på plads

I forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine har et bredt flertal af Folketingets partier indgået en aftale om, at der er brug for lovgivning for at hjælpe personer, der er flygtet fra Ukraine.

Lovgivningen skal gøre det muligt for Ukrainerne at få meddelt en opholdstilladelse, så de hurtigt kan starte i skole, på en uddannelse eller i et arbejde Danmark.



Det skriver Indenrigs- og Boligministeriet i en pressemeddelelse torsdag aften.

Regeringen har forelagt Finansudvalget et aktstykke, som giver kommunerne mulighed for at stille kost og logi til rådighed for de personer, der forventes at blive omfattet af særlovgivningen, indtil særlovgivningen forventes at træde i kraft.

Aktstykket er blevet godkendt af Finansudvalget i dag, hvilket konkret betyder, at landets kommuner kan få kompensation for udgifter på op til 500 kr. pr. indkvarteret person pr. dag.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Vi har løbende været i dialog med KL om håndteringen af personer, der er fordrevet fra Ukraine. Og vi sætter stor pris på kommunernes hjælp med at løfte denne opgave. Derfor er jeg glad for, at kommunerne nu får mulighed for at hjælpe de fordrevne med tag over hovedet og forplejning, indtil vi har lovgivningen på plads inden for de kommende uger," siger Kaare Dybvad Bek.

Regeringen vil fortsat være i løbende dialog med Kommunernes Landsforening om kommunernes håndtering af de fordrevne fra Ukraine.