Ny hotline skal hjælpe bekymrede ukrainere

Børnene og unge er i fokus

Han fortæller, at man især er opmærksom på to grupper. Børnene, der kan have svært ved at forstå konflikten og måske har pårørende som for eksempel bedsteforældre i Ukraine.

- De ser og hører om de voksnes bekymringer og bliver måske selv meget bekymrede, lyder det fra borgmesteren.