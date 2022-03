Onsdag ankom bus med 40 ukrainere - kun én mangler værtsfamilie

Én mangler værtsfamilie

Ud af de 40 flygtninge, er 23 allerede hos en værtsfamilie, 16 er på vej ud til værtsfamilier, og så mangler én enkelt en værtsfamilie.

Han forklarer, at nogle af dem er tydeligt traumatiseret af det, de har oplevet, men at de virkede trygge i at tage med bussen hjem. Men de har mange spørgsmål og store usikkerheder om, hvad fremtiden bringer.

Det har gjort indtryk på stiftspræsten.

- Hvordan kan jeg sætte ord på det? Det har været vildt, men det har givet mening, og det er en kæmpe gave at hjælpe folk i nød. Vi håber også, at det er en gave for dem, men det vil tiden jo vise. Vi gør vores bedste, men der er godt nok meget usikkerhed for dem og deres fremtid, siger Peter Sode Jensen.

Værtsfamilierne er fundet gennem kommunens tilflytterservice, gennem kontakt i kirken og andre, der har tilbudt sig.