Paul huser ukrainske flygtninge: - Hvor er den økonomiske hjælp?

Taknemmeligheden overskygger alt

Taknemmeligheden er tydelig at mærke hos Katharina Rud, efter hun sammen med hendes familie fandt Paul Grytner ved grænseovergangen.

- Jeg ved virkelig ikke. hvad vi skulle have gjort, hvis vi ikke havde mødt Paul, siger Katharina Rud, og forklarer hvordan Paul Grytner og hans kone har hjulpet dem med alt siden ankomsten til Danmark.

Til trods for at det bestemt ikke er gratis at have tre ekstra personer boende, glæder det Paul Grytner, at han sammen med sin kone kan hjælpe familien ovenpå deres oplevelser i Ukraine den seneste tid.

- De må blive boende så længe de vil. De skal da selvfølgelig have tag over hovedet, siger Paul Grytner.