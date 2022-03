Plakatsalg går amok - kunstner sender 3,5 millioner kroner afsted til Ukraine

- Fra da gik det amok. Alene der solgte vi for omkring to millioner kroner. Så vi er bare fuldkommen overvældet, siger Ole Aakjær.



Plakaten er lavet som tryk efter et originalt værk, som Ole Aakjær lavede sidste år. Det hedder ’Whalesong’ og viser en sværm af hvaler, der svømmer rundt i hovedet på en kvinde.

Ole Aakjærs plakat er på de to døgn solgt i 5.904 eksemplarer, som har indbragt de godt 3,5 millioner kroner.



- Det er fantastisk, at vi kan være med til at åbne for, at andre mennesker kan bidrage til at hjælpe i sådanne humanitære katastrofesituationer. Det er jeg glad og stolt over, selvom det sker på en tragisk baggrund, siger den vejlensiske billedkunstner.