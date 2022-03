Politiet gør klar til at modtage asylansøgere fra Ukraine

Syd- og Sønderjyllands Politi er lige nu ved at gøre klar til at modtage asylansøgere fra Ukraine. I den tidligere rådhusbygning i Bov vil politiet indrette lokaler til asylansøgerne, inden de eventuelt overgives til udlændingemyndighederne.



Der forventes snart at komme et antal asylansøgere fra det krigsramte land, hvilket er forklaringen på, at politiet forbereder sig på situationen.