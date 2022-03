Regeringen vil lave ukrainerlov: Skal give ophold i Danmark

Regeringen er indstillet på at lave en særlov, der skal sikre opholdsgrundlag for de ukrainere, der krydser grænsen til Danmark og søger ophold i Danmark. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (Socialdemokratiet).



Fredag vil regeringen mødes med Folketingets partier, hvor det skal drøftes, hvordan loven præcis skal skrues sammen. Her vil regeringen møde op med et oplæg.

Samtidig skal det sikres, at loven kan hastebehandles, så den hurtigst muligt kan træde i kraft.

Med de nuværende regler kan alle ukrainere opholde sig 90 dage i Danmark uden visum.

En særlov vil udvide det og tilsyneladende betyde, at ukrainere gives ophold i længere tid, uden at de behøver være sagsbehandlet som flygtninge i juridisk forstand.